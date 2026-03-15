İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Şırnak'ta partililerle buluştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Bu tür askeri operasyonlar, savaşlar sadece yaşanan ülkeleri değil onun bölgelerini de etkiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi bölgesinde bu olup bitenlere karşı her zamankinden daha dikkatli ve duyarlı davranması gerektiğine işaret ediyorum." dedi.



Partisinin Şırnak İl Başkanlığını ziyaret eden Dervişoğlu, ramazan ayının son haftasında Doğu ve Güneydoğu illerinde bulunduğunu söyledi.



Muş, Bitlis ve Hakkari'den sonra Şırnak'a geldiğini, buradan sonra da Batman ve Diyarbakır'a gideceğini belirten Dervişoğlu, sık sık bölgeye gelip ziyaretlerde bulunacaklarını ifade etti.



Ankara'da ne konuşuyorlarsa ziyaret ettikleri illerde de aynı şeyleri konuştuklarını dile getiren Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Bölgenin zenginlikleri var. Problemlerinin yanında fırsatları var. O fırsatları yaşama geçirilebilmesi için de burası adına birilerinin çalışması lazım. Burada yaşayan insanları bir oy potansiyeli olarak görmüyoruz, hepsi bizim için başlı başına birer kıymettir. Dolayısıyla da biz o kıymetin, o değerin hakkını vermekle mükellefiz. Bu bölgede öğrendiğimiz ne varsa, hangi problem, hangi sıkıntı varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sizin adınıza, kürsülere çıkıp o olumsuzlukların, sıkıntıların sözcülüğünü yapacağız. Onun için kendinizi bizim milletvekilimiz yok, bizim kimsemiz yok şekliyle bir yere sıkıştırmayın. İşte biz buradayız."



ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Dervişoğlu, şunları kaydetti:



"İran'a yöneltilmiş bütün saldırıları kınıyorum ayrıca bunun bölgeyi tehdit eden daha geniş coğrafyaya yayılmış bir savaş ortamına dönüşmesinden endişe duyduğumu da ifade ediyorum. Bu tür askeri operasyonlar, savaşlar sadece yaşanan ülkeleri değil onun bölgelerini de etkiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi bölgesinde bu olup bitenlere karşı her zamankinden daha dikkatli ve duyarlı davranması gerektiğine işaret ediyorum. Ayrıca bizim bu bölgede ateş yanan coğrafyaların dışında kendimizi farklı hissetmemize sebep olan şeyin ne olduğunun doğru anlaşılmasının gerektiğinin gerekliliğine de vurgu yapmak isterim. Bizi İran'dan, Suriye'den, Irak'tan ayıran eşit vatandaşlığımız, Cumhuriyetimiz, Cumhuriyet'in değerleri, kazanımları, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkemiz. Kendi coğrafyamızdaki güvenliğimizi temin ederken başka coğrafyaları tehdit etmeme vasfımız. Dolayısıyla bu coğrafyanın risklerinin, jeopolitikten kaynaklı dezavantajların ne olduğunu biliyoruz. Olumsuzlukları olumlu yana çevirebilecek tedbirleri geliştirecek bir kudretin sahibi olduğumuza da inanıyoruz. İran'la, İsrail'le, Amerika Birleşik Devletleri'yle ya da bu ortamın bileşenleriyle ilişkilerimizin, sıhhat derecesi yüksek bir zeminde sürdürülmesinden yanayız ama bizim için asıl olan şey Türkiye'nin güvenliğidir, Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür."



İYİ Parti Şırnak İl Başkanı Hüsnü Öztürk de Dervişoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tablo takdiminde bulundu.



Dervişoğlu'na, ziyaretinde Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Genel İdare Kurulu Üyesi Selim Özgökçe de eşlik etti.

