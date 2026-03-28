Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla trafiğe açıldı. Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü ilçeye bağlı Beşağaç köyü yolu 23 Mart'ta düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolu kardan temizleyerek ulaşıma açtı.

