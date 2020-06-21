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PKK, Silopi'de 9 çocuğu babasız bıraktı

DHA

Sekvan KÜDENMehmet Selim YALÇIN/GÜÇLÜKONAK (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 17 Haziran'da, yol çalışmasına akaryakıt taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu, 4 işçi şehit düştü. Geriye gözü yaşlı anne, baba, eş ve 9 yetim çocuk kaldı. Şehitlerin Güçlükonak ilçesindeki çocukları Babalar Günü'nü babaları olmadan geçirdi. Şırnak'ın Silopi İlçesi Görümlü beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran'da, yüklenici firmaya ait iş...

PKK, Silopi'de 9 çocuğu babasız bıraktı

<br>Sekvan KÜDENMehmet Selim YALÇIN/GÜÇLÜKONAK (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 17 Haziran'da, yol çalışmasına akaryakıt taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu, 4 işçi şehit düştü. Geriye gözü yaşlı anne, baba, eş ve 9 yetim çocuk kaldı. Şehitlerin Güçlükonak ilçesindeki çocukları Babalar Günü'nü babaları olmadan geçirdi.<br>Şırnak'ın Silopi İlçesi Görümlü beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran'da, yüklenici firmaya ait iş makinalarına akaryakıt taşıyan kamyonetin geçişi sırasında, terör örgütü PKK'lıların önceden yola yerleştirdiği EYP'yi infilak ettirilmesi sonucu Güçlükonak ilçesi nüfusuna kayıtlı Emin Eruğul (22) , Nesim Beştaş (32), Osman Tuncay (30) ve Hacı Atilla (35) şehit oldu. Geriye gözü yaşlı anne, baba, eş ve 9 yetim çocuk kaldı.<br>ANNELERİ HASTALIĞA YENİLDİ, BABALARI TERÖR ŞEHİDİ<br>Patlamada şehit olan Hacı Atilla, 3´ü ilk eşinden 1'i yeni eşinden olmak üzere 4 çocuk babasıydı. Hacı Atilla, 3 yıl önce çocukları Tülay (8), Ecrin (7) ve Bünyamin´in (3) annesi olan eşinin hastalık sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Selamet Atilla ile evlendi. Selamet Atilla'dan da Miraç (7 aylık) adında bir çocuğu oldu. PKK'nın terör saldırısında Hacı Atilla´nın 4 çocuğu yetim kaldı. Gelininin patlamayı haber verdiğini ve hastaneye gidince bayıldığını, bu nedenle oğlunu son bir kez göremediğini belirten Hacı Atilla´nın annesi Sadiye Atilla, "Hacı´nın önceki eşi hastalandı vefat etti. Oğlum işine gitmişti. Çalışmaya gitmişti. Benim oğlum masumdu. Kimse oğlumu öldürmez diyordum. Kendisi ve çocuklarının rızkı için gitmişti. Allah teröristlerin bin kere belasını versin. 4 yetim bıraktı geriye" dedi.<br>'EKMEĞİ İÇİN GİTMİŞTİ'<br>Hacı Atilla'nın eşi Selamet Atilla da, "Kanımız yerde kalmasın inşallah. Hacı, daha çocuğunu doğru düzgün görmedi. Benim oğlum 7 aylık. Hacı, oğlunu göremeden gitti. Ben de görmedim, onu. Eşimi son bir kez görmek istedim. Göremedim. Her zaman çocuğunu özlediğini ve göremediğini söylüyordu. Benim eşim çalışmaya gitmişti. Allah onların belasını versin. Ekmeği için gitmişti. 3 yetimi daha vardı " diye konuştu.<br>EVİN ÇALIŞANI ŞEHİT OLDU<br>10 çocuklu Davut ve Şirin Eruğul'un en büyük oğlu Emin Eruğul da (22) Silopi´de yaşanan patlamada şehit oldu. Emin, evlilik hazırlıkları yapıyordu. Emin için ailesinin kız istediği ve maddi durumlarının kötü olmasından dolayı nişan yapamadıkları belirtildi. 1 yıl önce askerden gelen Emin, babasının işsiz olmasından dolayı hem okuyan 5 kardeşinin masraflarını karşılıyor hem de ailenin geçimini sağlıyordu. Yaşadığı odasında bir halı bir yer yatağı dışında hiçbir eşya bulunmayan şehit Emin Eruğul'dan geriye bir tek fotoğrafı kaldı.<br>Şehit Eruğul'un annesi Şirin Eruğul, "Nişan yüzüğü almıştım. Nişanını yapmayı düşünüyordum. Para olmadığı için yapmamızı istemedi. 'Nişanlımın uzun süre babasının evinde kalmasını istemiyorum' diyordu. 'Ben gidip çalışacağım. Paramı tamamladığımda nişan yapacağım' dedi. Nişanı ve küçük kardeşlerine bakmak için gitti orada çalıştı. Babası işsiz, hasta hiçbir şey yapamıyor. Rabbim hakkımızı onlarda bırakmasın. PKK elime geçseydi. Hepsini öldürürdüm. PKK terör örgütü benim babamın en delikanlı adamını, kardeşimi ve evimin en delikanlı gözdesi olan oğlumu öldürdü. Güzellerim, şirinlerim onlardı. Onları öldürdüler" ifadelerini kullandı.<br>'3 ÇOCUĞUM ŞEHİT EDİLDİ'<br>Baba Davut Eruglu da oğlunun bayramdan sonra çalışmaya gittiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:<br>"1 yıl önce askerden geldi. Hiçbir durumumuz, gelirimiz yok. Daha önce benim amcamın oğlu da PKK terör örgütü tarafından şehit edildi. Şimdi oğlum şehit oldu. Yeğenim Hacı Atilla da oğlum ile beraber şehit oldu. Böylece, PKK terör örgütü tarafından 3 çocuğum şehit edildi. Bu Kürt meselesi değil. Eğer bu Kürt meselesi olsaydı. Bu gariban çocuklarımızı vurmazdı. Öldürmezdi. Rızıkları için oraya gidip çalışıyorlardı. Bunlar silahla çatışmaya gitmemişler, mücadele etmemişler. Benim oğlum orada çaycıydı. Yolu yapan operatörlerin çaycısıydı. Bu Kürt meselesi değil. Aklı başında hiçbir Kürt bunlara inanmaz. Bunlar acımasız. 40 senedir bunlar devletimize, milletimize bu acıyı yaşatıyorlar. Bu teröristler bizleri, çocuklarımızı, milletimizi kandırıyor. Hiç kimse bunların bir faydasını görmemiştir. Biz huzur istiyoruz. Biz böyle katliamlar istemiyoruz."<br>'DEVLETİN VARLIĞINI YANLARINDA HİSSETMEK<br>Nesim Beştaş'ın şehit olmasıyla çocukları Erkan (7), Miraç (2) ve Kadriye (1) yetim kaldı. PKK terör örgütü, aynı zamanda Nesim Beştaş´ın eşi Sakine Beştaş´ın da ev hayalini yarıda bıraktı. Sakine Beştaş´ın tek isteği devletin varlığını kendi yanlarında hissetmek.<br>'OĞLUM 'BABA GEL' DEMEK DIŞINDA BİR ŞEY KONUŞMUYOR'<br>3 arkadaşı ile birlikte Cudi Dağı´ndaki patlamada şehit olan 2 çocuk babası Osman Tuncay´ın 2 yaşındaki oğlu Eren'in 'Baba gel' dışında hiçbir şey konuşmadığını söyleyen, Emine Tuncay PKK terör örgütünü sevindirmemek için ağlamayacağını söyledi. Emine Tuncay, dün kendisini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´dan eşinin katillerinden hesap sorulmasını istediğini belirterek şunları kaydetti:<br>"Yalvarırım bana bunu yapanı getirin. Bunlar insan değil. Hayvanlar bile bunu yapmaz. O kalleşlerin leşini getirin bana. Oğlum 'baba gel' demekten başka bir şey bilmiyor. Sadece 'baba gel' diyor. Bir kelime bilmiyor. 'Anne' bile demeyi bilmiyor. Nerden bilebilirdim ki baba bir daha hiç gelmeyecek. Yavrum da onun için 'baba gel' diyor. Son bir haftadır 'baba gel' diyordu."DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Güçlükonak Sekvan KÜDEN, Mehmet Selim YALÇIN<br>2020-06-21 12:12:58<br>

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