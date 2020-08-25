Şırnak'ta PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Kent genelinde daha önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında yer alan 3 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 cep telefonu, 2 bıçak, çelik kasa ve saat ele geçirildi. Şüpheliler, emniyette sorguya alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-08-25 12:16:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.