Şırnak'ta öğretmenler, okullarını boyadı



Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Adem Kaden'in başlattığı kampanya kapsamında İstanbul'da bulunan bir boya firması, yaklaşık 80 bin TL değerinde 3 ton boya gönderdi. Bir araya gelen çok sayıda gönüllü öğretmen, kolları sıvayıp boyacı ustalarıyla birlikte okulu boyadı.

Silopi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Adem Kaden'in, sosyal medyada okulları için başlattığı kampanyaya İstanbul'daki bir boya firması, 80 bin TL değerinde 3 ton boya gönderdi. İlçeye ulaştırılan boyalarla okulda boyama çalışması başlatıldı. Boya ustalarının çalışmalarına, hizmet içi eğitim seminerine katılan öğretmenler de destek oldu. Bazı öğretmenler ellerine aldıkları fırçalarla okulun boyamasını yaparken, bazıları da temizlik çalışmasına katıldı.

Okul müdürü Adem Kaden, boya firması ile gönüllü öğretmenlere teşekkürlerini ileterek, "Okulumuzun iç ve dış boyasının yapılmasına ihtiyaç vardı. Sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattık. Kampanyamıza İstanbul'dan bir firma cevap verdi. Yaklaşık 3 ton boya hibesinde bulundular. 2 hafta önce başlatmış olduğumuz okul boyama işlerine seminerde olan öğretmenlerimiz işi hızlandırmak için boyacı ustalarımıza yardım ediyorlar. Boya, badana işlerine bizzat kendileri katıldılar. Boya gönderen firma ve gönüllü çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Okulda Arapça öğretmeni olarak görev yapan Hatice Derya Gürsu ise, "Mesleki seminer çalışmaları için memleketimizden geldik ve okulumuzun bakım ve onarımının devam ettiğini gördük. Gönüllü olarak hem bu sürecin hızlanması hem öğrencilerimizin daha temiz bir ortamda ders görmeleri için boyacı arkadaşlarımıza yardım etme kararı aldık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN

2020-09-11 08:16:32



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