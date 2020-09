Şırnak'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önünde eylem yaptı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önünde protesto eylemi düzenledi. Basın açıklaması sırasında HDP'liler slogan atıp, tencerelere vurarak basın açıklamasını engelleyeme çalıştı.

Diyarbakır'dan sonra Şırnak'ta da çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek protesto eylemi düzenledi. Eylemin 3'üncü haftasında aralarında şehit anneleri, eşleri ile çocukları kaçırılan anneler HDP il binası önünde düzenlemek istedikleri eyleme, bir grup partili tepki gösterince kısa süreli gerginlik yaşandı. Eylem yapan kadınları gören HDP'liler, parti binasından çıkarak sloganlar atıp, tencerelere vurarak, ailelerin yapmak istedikleri basın açıklamasını engellemeye çalıştı. Polisin araya girmesiyle olay büyümeden önlendi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık 'kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

'HER PERŞEMBE BURAYA GELİP KOCAMI ARAYACAĞIM'

Terör örgütü PKK tarafından 16 yıl önce kaçırılan kocası Metin Katar için HDP parti binası önüne gelen Besna Katar, "16 yıl önce benim eşimi götürdüler. Hiçbir haber alamadık. 7 çocuğum var. Çocuklarım babasız kaldı. Ben ölü ya da diri eşimden bir haber almak istiyorum. Bize bir haber vermelerini istiyoruz. Her perşembe buraya gelip, kocamı arayacağım. Kayıp olan çocuklarımızı aramaya devam edeceğiz. PKK terör örgütü benim kocamı götürdü. Odun toplamaya gitmişti. Oradan alıp kaçırdılar" dedi.

12 yakınını terör saldırısında kaybettiğini söyleyen Fatma Güngör ise "Biz, burada hakkımızı arıyoruz. Bize saldırmaya çalışıyorlar. 12 şehidimiz var ailemden. Biz her zaman buradayız. Terör örgütünü lanetliyoruz. Her zaman burada olacağız ve hakkımızı arayacağız" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2020-09-24 20:34:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.