Şırnak'ta askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 3 asker yaralı
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.
Giriş: 30.04.2024 - 17:18 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:18
Şırnak'ta askeri araç, Kayaboyun köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.
Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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