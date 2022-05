Mecit Çağırcı da Serim'in ilçenin renkli siması olduğunu dile getirerek, "Özellikle tek tip giyimi ile tanınıyor. Her gün farklı bir renk giyinir. Düğünlerimizde çok da güzel oynar. Sempatik bir kişiliği var. Düğünlerin aranan kişisi konumunda. Her düğüne çağrılır. İki gün aynı rengi üstünde görmeniz mümkün değil. Her gün mutlaka ayrı bir renk giyinir" diye konuştu.