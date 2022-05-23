"RENKLİ KIYAFETLER HAYATIMA RENK KATTI"

Eşinin de renkli giyinmesi konusunda kendisini desteklediğini ancak ona zahmet vermemek için giysilerini kendisinin ütülediğini, ertesi gün giyeceği giysileri akşamdan hazırladığını anlatan Serim, "Param olduğunda hangi renk elbiseyi beğenirsem alıyorum, param olmadığında almıyorum. Borçla kesinlikle almam. Renkli bir kişiliğim var ve giydiğim renkler de beni ifade ediyor. İstediğim renkleri genelde burada bulamıyorum, dışarıdan sipariş ediyorum" diye konuştu.