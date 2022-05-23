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Şırnaklı 75 yaşındaki Aziz amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Aziz Serim, 10 yıldır rengarenk giysiler giyiyor

AA
  • 01
    Şırnaklı 75 yaşındaki Aziz amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor

    Şırnak'ın Cizre ilçesinde 28 yıl taksicilik yaptıktan sonra 5 yıl önce emekli olan 75 yaşındaki Aziz Serim, 10 yıl önce renkli giysiler giymeye karar verdi.

     
  • 02
    Şırnaklı 75 yaşındaki Aziz amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor

    AA'nın haberine göre Cudi Mahallesi'ndeki evinin dolabında sarı, turuncu, kırmızı, beyaz, bordo, yeşil ve mavi onlarca takım elbise bulunduran Serim, bu renkleri sadece takım elbiselerinde değil ayakkabıları ile kullandığı aksesuarlarında da tercih ediyor.

     
  • 03
    Şırnaklı 75 yaşındaki Aziz amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor

    Serim'in giyiminde tercih ettiği renk renk takım elbise, kravat, ayakkabı, saat, kemer, tespih ve telefon kılıfından oluşan kıyafet kombinleri ilçe sakinlerinin beğenisini topluyor.

     
  • 04
    Şırnaklı 75 yaşındaki Aziz amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor

    Tanıyanların kendisinden 'Aziz amca', tanımayanların ise 'renkli adam' olarak söz ettiği Serim, ilçede gezerken vatandaşlardan büyük ilgi görüyor, hatıra fotoğraf çektirmek isteyenlerle de öz çekim yaptırıyor.
  • 05
    Şırnaklı 75 yaşındaki Aziz amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor

    Renkli kişiliğiyle tanınan Aziz Serim, düğünlerin ve dost meclislerinin de aranan yüzü.

     
  • 06
    Şırnaklı 75 yaşındaki Aziz amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor

    Eğlencelerde halay başı olan Serim'e farklı illerden ve yurt dışından düğün davetleri geliyor.

     
  • 07
    Şırnaklı 75 yaşındaki Aziz amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor

    "ZEVKLİ BİR İNSANIM GÜZEL GİYİNMEYİ SEVİYORUM"

    Aziz Serim, taksicilik yaptıktan sonra emekli olduğunu, eşi ile birlikte yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

     
  • 08
    Şırnaklı 75 yaşındaki Aziz amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor

    Daha önce hep siyah ya da koyu renk takım elbise ve giysi tercih ettiğini ifade eden Serim, "Son 10 yıldır renkli giymeye karar verdim. Zevkli bir insanım, güzel giyinmeyi seviyorum" dedi.

     
  • 09
    Şırnaklı 75 yaşındaki Aziz amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor

    Serim, giydiği renkteki takım elbisesine uyumlu tespih, ayakkabı, telefon kılıfı ve saat de tercih ettiğini, sokakta gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

     
  • 10
    Şırnaklı 75 yaşındaki Aziz amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor

    "RENKLİ KIYAFETLER HAYATIMA RENK KATTI"

    Eşinin de renkli giyinmesi konusunda kendisini desteklediğini ancak ona zahmet vermemek için giysilerini kendisinin ütülediğini, ertesi gün giyeceği giysileri akşamdan hazırladığını anlatan Serim, "Param olduğunda hangi renk elbiseyi beğenirsem alıyorum, param olmadığında almıyorum. Borçla kesinlikle almam. Renkli bir kişiliğim var ve giydiğim renkler de beni ifade ediyor. İstediğim renkleri genelde burada bulamıyorum, dışarıdan sipariş ediyorum" diye konuştu.

     
  • 11
    Şırnaklı 75 yaşındaki Aziz amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor

    Serim, aldığı kumaşlarla ilçedeki iki terzisine takım elbiselerini diktirdiğini, bazı günler 3 takım elbise değiştirdiğini anlattı.

     
  • 12
    Şırnaklı 75 yaşındaki Aziz amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor

    Diktirdiği elbiseyi aynı gün giyindiğini belirten Serim, "Belki ölürüm, o zevki, heyecanı başka güne ertelemiyorum. Çoğu zaman istediğim renkleri burada bulamıyorum, internetten buluyorum. 3-4 ayakkabıyı İzmir'de yaptırdım. Bir filmde bir renk takım elbise veya ayakkabı beğendiğim zaman fotoğrafını çekiyor, burada varsa alıyor yoksa sipariş veriyorum. Renkli kıyafetler hayatıma renk kattı. Bir çiçekte bir rengi beğendiğimde mutlaka o renkten takım yaptırıyorum" şeklinde konuştu.

     
  • 13
    Şırnaklı 75 yaşındaki Aziz amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor

    Serim, düğünlerde halayın başında oynadığını, Silopi ilçesine, Diyarbakır'a düğünlere gittiğini, Mersin'den ve Irak'tan da düğünler için davet aldığını ve çoğuna katıldığını kaydetti.
  • 14
    Şırnaklı 75 yaşındaki Aziz amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor

    Serim, kahveye gitmediğini, sigara kullanmadığını tüm kişisel masrafının bu giysiler olduğunu aktardı.

     
  • 15
    Şırnaklı 75 yaşındaki Aziz amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor

    Aziz Serim, "Kendime iyi bakıyorum ve bu renkli elbiselerden vazgeçmeyeceğim" ifadesini kullandı.

     
  • 16
    Şırnaklı 75 yaşındaki Aziz amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor

    "RENKLİ ELBİSELERİNİ ZEVKLE DİKİYORUM"

    Serim'in renk renk giysilerini diktirdiği terzilerden Abdulkerim Sütçü (75), 52 yıldır terzilik yaptığını, müşterisi Aziz Serim ile de 10 yıldır tanıştıklarını belirtti.

     
  • 17
    Şırnaklı 75 yaşındaki Aziz amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor

    Sütçü, Serim'in zevkli bir müşteri olduğunu dile getirerek, "10 yıldır zevkine göre kumaşları getiriyor, ben de onun zevkine göre dikiyorum. Çok da memnun kalıyor. Renkli elbiselerini zevkle dikiyorum. Aziz beyin getirdiği kumaşlar çok güzel oluyor. Böyle zevkli müşterileri çok seviyorum" dedi.

     
  • 18
    Şırnaklı 75 yaşındaki Aziz amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor

    "CİZRE HALKI ÇOK SEVİYOR"

    Vatandaşlardan Mesut Nuhutçu, Aziz Serim'in renkli kişiliğiyle ilçenin rengi, düğünlerin ise vazgeçilmezi olduğunu söyledi.
  • 19
    Şırnaklı 75 yaşındaki Aziz amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor

     Serim'in ilçede şık giyinmesi ile tanındığını anlatan Nuhutçu, "Cizre halkı onu çok seviyor ve sayıyor. Tespihi, ayakkabısı, saati hep tek renk. Yıllardır böyle giyinir. Bakımlı bir insan. Onun da zevki o renkli giyimi. Güzel ve şık giyindiğini düşünüyorum, takdir ediyorum" dedi.
  • 20
    Şırnaklı 75 yaşındaki Aziz amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor

    Mecit Çağırcı da Serim'in ilçenin renkli siması olduğunu dile getirerek, "Özellikle tek tip giyimi ile tanınıyor. Her gün farklı bir renk giyinir. Düğünlerimizde çok da güzel oynar. Sempatik bir kişiliği var. Düğünlerin aranan kişisi konumunda. Her düğüne çağrılır. İki gün aynı rengi üstünde görmeniz mümkün değil. Her gün mutlaka ayrı bir renk giyinir" diye konuştu.

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