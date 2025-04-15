DEM Parti İmralı Heyeti’nde yer alan ve aynı zamanda TBMM Başkanvekilliği görevini yürüten Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Parti tarafından yapılan bilgilendirmede, Sırrı Süreyya Önder'in, bu akşam ciddi bir kalp sorunu yaşamış olduğu ve hastaneye sevk edildiği belirtildi. Peki, Önder’in sağlık durumu nasıl? Ayrıntılar haberimizde…