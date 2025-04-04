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        Haberler Gündem Güncel Şişli Belediyesi, kent lokantalarını yeniden açacak | Son dakika haberleri

        Şişli Belediyesi, kent lokantalarını yeniden açacak

        Şişli Belediyesi, ilçedeki kent lokantalarının 7 Nisan Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 18:46 Güncelleme: 04.04.2025 - 18:46
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        Kent lokantaları yeniden açılacak
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        Şişli Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent lokantalarının, kullanılan malzemelerin zamanında tedarik edilememesi gerekçesiyle 19 Mart'tan bu yana kapalı olduğu belirtildi.

        İlçedeki 2 kent lokantası ile 1 gezici lokantanın yeniden açılması için gerekli malzeme ve personel planlamasının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Lokantalarımız, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye yeniden başlayacak. Şişlimizin hak ettiği hizmete hakkıyla ulaşmasını sağlayabilmek için çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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