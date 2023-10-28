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        Haberler Gündem İstanbul Şişli'de kız öğrenci yurdundaki kızlara sözlü taciz ve hakaret eden biri kadın 2 kişi gözaltında

        Şişli'de kız öğrenci yurdundaki kızlara sözlü taciz ve hakaret eden biri kadın 2 kişi gözaltında

        İstanbul'un Şişli ilçesinde kız öğrenci yurdundaki kızlara sözlü taciz ve hakaret eden biri kadın 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:35 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:35
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        Öğrencileri sözlü taciz eden 2 kişi gözaltında
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        Olay, gece saatlerinde Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız öğrenci yurdunun karşısında bulunan apartmandan öğrencilere sözlü taciz ve hakaret edildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taciz ve hakarette bulunan İ.Y. ile Ş.C. isimli kadın gözaltına alındı. İ.Y'nin 'Taksirle Yaralama', 'Tehdit' ve 'Kasten Yaralama' gibi suçlardan toplamda 11 kaydı olduğu tespit edildi.

        İki şüpheli hakkında, 'Cinsel Taciz' ve 'Tehdit- Hakaret' suçlarından işlem yapıldı. Ş.C. isimli kadın serbest bırakılırken, İ.Y. Adli makamlara sevk edildi.

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