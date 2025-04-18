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        Haberler Gündem Güncel Şişli'de yangın: 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Şişli'de yangın: 1 yaralı

        Şişli'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında kısa sürede söndürülürken, içeride mahsur kalan 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 01:33 Güncelleme: 18.04.2025 - 01:33
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        Şişli'de yangın: 1 yaralı
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        DHA'nın haberine göre; yangın, saat 23.00 sıralarında Eskişehir Mahallesi Feylosof Sokak'taki iş yerinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada içeride mahsur kalan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Bacağının yanması sonucu hafif yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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