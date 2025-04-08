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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı

        İstanbul Şişli'de bir apartmanın zemin katındaki daireye giren maskeli saldırganlar, hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve yanındaki Gültekin Gezer'e kurşun yağdırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 kişi gözaltına aldı. Saldırının detayları da ortaya çıktı. Yurtdışına kaçmak isterken yakalanan şüphelilerin öldürdükleri Gezer ile apartman içerisindeki merdivenlerde yarım saat önce tartışma yaşadıkları bu yüzden eve gelip kurşun yağdırdıkları hamile kadının ise yanlışlıkla vurulduğu ortaya çıktı

        Giriş: 08.04.2025 - 20:24 Güncelleme: 08.04.2025 - 21:05
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        Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı
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        Olay, Şişli Kuştepe Mahallesi'nde Yavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre S.Y. G.K., ve D.K. polisi arayarak arkadaşlarının evde vurulduğunu söyledi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, girdikleri dairenin salonunda biri kadın 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Ekipler içerde Gültekin Gezer (23) ile hamile olan Kader Küçük Coşkun'u silahla vurulmuş olduğunu gördü. Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yapılan incelemelerde genç adamın vücuduna 8 kurşun isabet ettiği öğrenilirken Kader Küçükcoşkun’un ise sırtından vurulduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 kişinin kaçtığı anlar 2 farklı açıdan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde olayın yaşandığı sokaktan çıkan 4 kişinin koşarak kaçtığı görülüyor.

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        ŞÜPHELİLER EDİRNE’DE YAKALANDI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili 'Gereği Yapıldı' açıklaması yaptı. 5 Kişinin yakalandığını duyuran Yerlikaya; “Şişli’de Gültekin Gezer ve Kader Küçükcoşkun’un öldürülmesi olayının şüphelileri oldukları tespit edilen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. isimli şüpheli yakalandı. A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şüpheliler gerekli işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerden, M.S. isimli şüpheli ise "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildi.” dedi.

        CİNAYET BÜRODA SORGULANACAKLAR

        Edirne’de İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

        OLAYIN DETAYLARI

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, kan donduran cinayetin sebebi de ortaya çıktı. İddiaya göre olaydan yarım saat kadar önce Gültekin Gezer ile şüpheliler apartmanın merdivenlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışma bitti iki taraf da kaldıkları dairelere geçti. Bir süre sonra Gültekin Gezer’in kaldığı dairenin kapısı çaldı kapıyı açar açmaz içeri giren saldırganlar peş peşe ateş etti. Saldırıda Gezer’e 8 kurşun isabet ederken hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun’un ise yanlışlıkla vurulduğu öne sürüldü.

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        KİMLİK KAYDI BULUNAMADI

        Kimlik kaydı bulunmayan Haymatlos ( herhangi bir nedenle uyrukluğunu yitirmiş, hiçbir devletin yurttaşı olmayan, yurdu olmayan, yurtsuz ) olarak görülen Kader Küçükcoşkun’un sırtından tek kurşunla vurulduğu öğrenildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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