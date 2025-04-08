Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı

Olay, Şişli Kuştepe Mahallesi'nde Yavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre S.Y. G.K., ve D.K. polisi arayarak arkadaşlarının evde vurulduğunu söyledi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, girdikleri dairenin salonunda biri kadın 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Ekipler içerde Gültekin Gezer (23) ile hamile olan Kader Küçük Coşkun'u silahla vurulmuş olduğunu gördü. Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde genç adamın vücuduna 8 kurşun isabet ettiği öğrenilirken Kader Küçükcoşkun’un ise sırtından vurulduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 kişinin kaçtığı anlar 2 farklı açıdan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde olayın yaşandığı sokaktan çıkan 4 kişinin koşarak kaçtığı görülüyor.

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ŞÜPHELİLER EDİRNE’DE YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili 'Gereği Yapıldı' açıklaması yaptı. 5 Kişinin yakalandığını duyuran Yerlikaya; “Şişli’de Gültekin Gezer ve Kader Küçükcoşkun’un öldürülmesi olayının şüphelileri oldukları tespit edilen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. isimli şüpheli yakalandı. A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şüpheliler gerekli işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerden, M.S. isimli şüpheli ise "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildi.” dedi.