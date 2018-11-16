Şişli'deki cinayette 3 tahliye

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Tüysüz, Selahattin Keten, Rıza Keten, Levent Karaman, Şenol Şahin, Engin Gölve ve Hacı Avcı katıldı. Duruşmada, öldürülen Candaş'ın eşi Nurcan Candaş ile kardeşi Cemal Candaş, Naci Candaş ve Çağlar Candaş ile Ezgi Sezgin ile Şişli Belediye Başkanlığı vekili de hazır bulundu.

Dosyaya giren evrakları okuyan mahkeme başkanı, sanıklardan Mithat Yılmaz hakkındaki yakalama kararının henüz infaz edilmediğini hatırlattı.

Başkan ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Candaş'ın öldürülmesine ilişkin sanıklar Mehmet Tüysüz, Selahattin Keten, Rıza Keten ve Levent Karaman hakkında hazırlanan iddianamenin, ana davayla birleştirildiğini açıkladı.

Dosyaya birleşen 4 sanığın kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından, savunmalarına geçildi. Sanıklar, haklarındaki iddiaları reddederek tahliyelerini talep etti.

Taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıklar Mehmet Tüysüz ve Levent Karaman'ın tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıklar Mehmet Tüysüz, Selahattin Keten ve Levent Karaman'ın üzerlerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, tutuklu kalmış oldukları süreyi dikkate alarak tahliyelerine hükmetti. Bu sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyan ve diğer 4 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, sanık Mithat Yılmaz hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının infazının beklenmesini kararlaştırdı.

Tanık Cemil Can Yanılmaz'ın önümüzdeki celse ifadesinin alınması için zorla celbine karar veren heyet, kovuşturmanın genişletilmesi talebi yoksa esas

hakkındaki mütalaasını bildirmek üzere dosyanın cumhuriyet savcılığına gönderilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Şişli Belediyesinde 18 Temmuz 2016'da silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, kaldırıldığı hastanede 19 Temmuz'da hayatını kaybetmiş, cinayete ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Olay günü gözaltına alınan sanık Şenol Şahin, tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında müteahhit, mimar, inşaat firması sahipleri, eski belediye başkan danışmanının da bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 6'sı tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, cinayetin faili olduğu belirtilen sanık Şenol Şahin'in, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, sanıklardan Mithat Yılmaz'ın da "cinayeti azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede, diğer sanıklar Engin Gölve, Hacı Avcı, Bilal Yaman ve Metin Şentürk'ün "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Olayla ilgili adı geçen bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma sonucunda da inşaat firması sahipleri Selahattin Keten ve Rıza Keten'in de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında daha iddianame düzenlemişti.

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