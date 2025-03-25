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        Haberler Gündem Teyit Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı?

        Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı?

        Resul Emrah Şahan'ın terör soruşturması kapsamında tutuklanıp yerine kayyum atanmasının ardından Şişli sınırları içindeki kent lokantalarının kapatıldığı öne sürüldü. DMM açıklama yaptı. Şişli'deki yeni yönetim de "19.03.2025 tarihinden bu yana malzeme tedarik edilmediği için kapalı tutulan 3 Kent lokantasının en kısa sürede yeniden açılma talimatı, Belediye Başkanvekili Sayın Cevdet Ertürkmen tarafından, göreve başladığı tarih olan 24.03.2025 günü ilgili birim müdürlerine verilmiştir" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 14:44 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:07
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        Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı?
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        Terör soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden alınan Resul Emrah Şahan'ın yerine atanan kayyumun Şişli'deki kent lokantalarının kapatıldığı öne sürüldü.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kent lokantalarından Şişli sınırları içinde 3 tane bulunuyor. Mahmut Şevket Paşa ve İzzet Paşa mahallelerindeki lokantaların yanında bir de gezici lokanta hizmet veriyor.

        Bu lokantaların kapatıldığına ilişkin görüntüler de sosyal medyada yayınlandı. Ancak İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), lokantaların kapatıldığı iddiasını yalanladı.

        DMM'den yapılan açıklamada "Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir. Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir" denildi.

        "MALZEME OLMADIĞI İÇİN KAPALIYDI, AÇILACAK"

        Yeni Şişli Belediyesi yönetimi de Şişli Belediyesi'nin X hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "İkisi sabit, biri ise gezici olarak hizmet veren ancak 19.03.2025 tarihinden bu yana malzeme tedarik edilmediği için kapalı tutulan 3 Kent lokantasının en kısa sürede yeniden açılma talimatı, Belediye Başkanvekili Sayın Cevdet Ertürkmen tarafından, göreve başladığı tarih olan 24.03.2025 günü ilgili birim müdürlerine verilmiştir. Kent Lokantalarımızın sayısının orta vadede, ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda artırılması, belediyemizin gündeminde yer almaktadır Vatandaşlarımızın, bu ve benzeri operasyonel habercilik ürünü yalanlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz."

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