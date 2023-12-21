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        Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı; kaza kamerada

        SİVAS'ta, otobüs durağından yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Türkan Aktaş (56) ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 20:18 Güncelleme: 21.12.2023 - 20:20
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        Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı; kaza kamerada
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        SİVAS'ta, otobüs durağından yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Türkan Aktaş (56) ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Alibaba Mahallesi, Seyrantepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Otobüs durağından yolun karşısına geçmek isteyen Türkan Aktaş'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aktaş, yaklaşık 20 metre sürüklenerek yola düştü. Aktaş´a çarpan sürücü kaçarken, kazayı görenler ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Aktaş, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aktaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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