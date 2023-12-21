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        Tarihi medresedeki sprey boyalı yazılar, branda ile kapatıldı

        SİVASCumhuriyet Meydanı'ndaki 752 yıllık Çifte Minareli Medrese'ye sprey boya ile yazılan yazılar, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce geçici olarak branda ile kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:41 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:45
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        Tarihi medresedeki sprey boyalı yazılar, branda ile kapatıldı
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        SİVASCumhuriyet Meydanı'ndaki 752 yıllık Çifte Minareli Medrese'ye sprey boya ile yazılan yazılar, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce geçici olarak branda ile kapatıldı.

        Sivas'ta 1271 yılında İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından yaptırılan ve kentin simge eserlerinden biri olan 'Çifte Minareli Medrese'ye sprey boyayla yazı yazıldı. Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip, yapıya zarar veren 4 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı. Sprey boya ile yazılan yazılar ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce branda ile kapatıldı. Yazıların kumlama tekniği ile silineceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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