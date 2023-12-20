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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:17 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:39
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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramada, 46,03 gram metamfetamin, hassas terazi, 34 sentetik ecza hap, kağıda emdirilmiş 1450 içimlik sentetik kannabinoid, 5 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 3 mermi ve av tüfeği ile bu silaha ait 9 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçundan işlem yapıldı.

        Adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamasıyla tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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