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        Akıncılar'da TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen ikinci etap 276 konutun hak sahipleri belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:14
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        Akıncılar'da TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen ikinci etap 276 konutun hak sahipleri belirlendi.

        TOKİ Başkanlığında yapılan kura çekimi sonucu ilçeye yapılan 2+1 ve 3+1 toplam 276 konut sahiplerini buldu.

        Kurada isimleri çıkan aileleri tebrik eden Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, "Ailelerimizi tebrik ediyorum. Yeni evlerinde güle güle otursunlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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