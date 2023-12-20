Akıncılar'da TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen ikinci etap 276 konutun hak sahipleri belirlendi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen ikinci etap 276 konutun hak sahipleri belirlendi.
TOKİ Başkanlığında yapılan kura çekimi sonucu ilçeye yapılan 2+1 ve 3+1 toplam 276 konut sahiplerini buldu.
Kurada isimleri çıkan aileleri tebrik eden Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, "Ailelerimizi tebrik ediyorum. Yeni evlerinde güle güle otursunlar." dedi.
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