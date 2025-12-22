Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta Yıldız Şelalesi turizme kazandırılacak

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldız Şelalesi'nin turizme kazandırılması için çalışma başlatılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 12:34 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta Yıldız Şelalesi turizme kazandırılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldız Şelalesi'nin turizme kazandırılması için çalışma başlatılacağını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, Sivas'a 53 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız beldesinde Değirmenaltı Şelalesi olarak da bilinen Yıldız Şelalesi'nde incelemede bulundu.

        Tabiat güzellikleriyle saklı cennet olarak nitelendirilen şelalenin turizme kazandırılacağını belirten Şimşek, planlanan proje hakkında Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt'tan bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı

        Benzer Haberler

        Doğa gezisinde kurtla karşılaştı, "Kurdu görünce tüylerim diken diken oldu"...
        Doğa gezisinde kurtla karşılaştı, "Kurdu görünce tüylerim diken diken oldu"...
        Sosyal medya yuva yıkıyor Sosyal medyada 'masum' sanılan yazışmalar aldatma...
        Sosyal medya yuva yıkıyor Sosyal medyada 'masum' sanılan yazışmalar aldatma...
        Ulaş Kaymakamı Eskimez esnafının taleplerini dinledi
        Ulaş Kaymakamı Eskimez esnafının taleplerini dinledi
        Sivas'ta "Gündönümü Şiir Akşamları" programı düzenlendi
        Sivas'ta "Gündönümü Şiir Akşamları" programı düzenlendi
        Sivas Müftüsü Limon üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı
        Sivas Müftüsü Limon üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı
        Sivas, 'İstiklal Madalyası' istiyor Milli mücadelenin merkezlerinden olan...
        Sivas, 'İstiklal Madalyası' istiyor Milli mücadelenin merkezlerinden olan...