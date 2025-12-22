Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş Kaymakamı Eskimez esnafının taleplerini dinledi

        Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, ilçe esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 10:14 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş Kaymakamı Eskimez esnafının taleplerini dinledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, ilçe esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi.

        İlçe merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Eskimez, Ulaş'ın gelişmesinde esnafın büyük rol oynadığını söyledi.

        Eskimez, ilçe genelinde hizmet kalitesinin arttırılması, esnafların karşılaştığı sorunların yerinde tespit ve çözümü için esnaf ziyareti ve diyaloğunun devam edeceğini belirtti.

        Ziyarette, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soğuk ve kurak günlerin ardından yağmur sürprizi!
        Soğuk ve kurak günlerin ardından yağmur sürprizi!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Meclis'te kavga! Vekiller birbirine girdi
        Meclis'te kavga! Vekiller birbirine girdi
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Kışın yorgun uyanmaya son!
        Kışın yorgun uyanmaya son!
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Sydney'deki baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim almış
        Sydney'deki baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim almış
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi

        Benzer Haberler

        Sivas'ta "Gündönümü Şiir Akşamları" programı düzenlendi
        Sivas'ta "Gündönümü Şiir Akşamları" programı düzenlendi
        Sivas Müftüsü Limon üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı
        Sivas Müftüsü Limon üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı
        Sivas, 'İstiklal Madalyası' istiyor Milli mücadelenin merkezlerinden olan...
        Sivas, 'İstiklal Madalyası' istiyor Milli mücadelenin merkezlerinden olan...
        Sivas'ta fren yerine gaza basan sürücü, markete girdi
        Sivas'ta fren yerine gaza basan sürücü, markete girdi
        İddia uğruna yola çıktı, motosikleti ile bin kilometreyi aştı
        İddia uğruna yola çıktı, motosikleti ile bin kilometreyi aştı
        Sivas'ta okuma ve bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendiril...
        Sivas'ta okuma ve bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendiril...