        Sivas Haberleri

        Sivas'ta okuma ve bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

        Sivas'ta düzenlenen "Diriliş Nesli Fuat Sezgin'in İzinde" projesi kapsamında düzenlenen okuma ve bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 10:31 Güncelleme: 20.12.2025 - 10:31
        Sivas'ta okuma ve bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
        Sivas'ta düzenlenen "Diriliş Nesli Fuat Sezgin'in İzinde" projesi kapsamında düzenlenen okuma ve bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü finansmanıyla Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Eğitimde Diriliş Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında, dereceye giren öğrencilere Vali Yardımcısı İlhami Doğan tarafından ödülleri verildi.

        Doğan, ödül alan öğrencileri ve onları yetiştiren öğretmenleri kutlayarak, proje kapsamında gelecek hafta düzenlenecek gezi programı için öğrenci ve öğretmenlere hayırlı yolculuklar diledi.

        Eğitimde Diriliş Derneği Başkanı Kamil Koç ise projeye destek verenlere teşekkür etti.

        None

