Sivas'ta okuma ve bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Eğitimde Diriliş Derneği Başkanı Kamil Koç ise projeye destek verenlere teşekkür etti.

Doğan, ödül alan öğrencileri ve onları yetiştiren öğretmenleri kutlayarak, proje kapsamında gelecek hafta düzenlenecek gezi programı için öğrenci ve öğretmenlere hayırlı yolculuklar diledi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü finansmanıyla Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Eğitimde Diriliş Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında, dereceye giren öğrencilere Vali Yardımcısı İlhami Doğan tarafından ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.