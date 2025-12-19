Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 19:19 Güncelleme: 19.12.2025 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki Alagöz Holding Iğdır Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapılan antrenman, taktiksel oyunla sona erdi.

        Kırmızı beyazlı ekip, antrenmanın ardından konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

        Alagöz Holding Iğdır FK ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 13.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Canavar tahliye istedi!
        Canavar tahliye istedi!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        "Yeni haberim oldu"
        "Yeni haberim oldu"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        Sivas'a yapılacak aşevinin protokolü imzalandı
        Sivas'a yapılacak aşevinin protokolü imzalandı
        "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması"nın il finali Hafik'te yapıldı
        "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması"nın il finali Hafik'te yapıldı
        Türk Kızılay Zara Temsilciliği hizmet binası törenle hizmete açıldı
        Türk Kızılay Zara Temsilciliği hizmet binası törenle hizmete açıldı
        Zara'da Türk Kızılay hizmet binası törenle açıldı
        Zara'da Türk Kızılay hizmet binası törenle açıldı
        Sivas'ın ilk ve tek mobil yürüme robotu yürüme güçlüğü çeken çocuklara umut...
        Sivas'ın ilk ve tek mobil yürüme robotu yürüme güçlüğü çeken çocuklara umut...
        Havalar soğudu araç yangınları arttı Uzmanı uyardı: "Araçların yakıt tesisa...
        Havalar soğudu araç yangınları arttı Uzmanı uyardı: "Araçların yakıt tesisa...