Sivasspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki Alagöz Holding Iğdır Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapılan antrenman, taktiksel oyunla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.