        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Türk Kızılay Zara Temsilciliği hizmet binası törenle hizmete açıldı

        Sivas'ın Zara ilçesinde Türk Kızılay Temsilciliği hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 13:47 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:51
        Sivas İl Özel İdaresinden Türk Kızılay Zara Temsilciliğine tahsisi gerçekleştirilen binanın açılışı için düzenlenen törende konuşan Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sarılar, Kızılay'ın bütçesinin 65 milyar lira olduğunu belirtti.

        Kurumun yöneticisi ve Sivaslı olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Sarılar, "Geçmişteki Kızılay ile bugünkü Kızılay arasında çok ciddi farklar var. Kök hücre alımını da yapımını da hastalara ulaştırmayı da Sağlık Bakanlığı Türk Kızılay'a vermiştir. Zara Temsilciliği binamızın tahsisinden hizmete kazandırılmasına kadar emeği geçenlere teşekkür ediyor, ilimize, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla da İl Özel İdaresine ait, düzenleme ve tadilatlarla kullanılabilecek durumda olan binaları değerlendirerek halkın hizmetine sunduklarını belirterek, bu binanın da vatandaşlar için hayırlı hizmetler vereceğini kaydetti.

        Türk Kızılay Zara Temsilcisi Serdal Öztürk ise hayırseverlerin de desteğiyle binanın tadilatı yaparak açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Konuşmaların ardından hizmet binasının açılmasında emeği geçen hayırseverlere plaket verildi.

        Zara İlçe Müftüsü Yunus Güleç'in yaptığı duanın ardından Türk Kızılay Zara Temsilciliği hizmet binası kurdele kesilerek hizmete açıldı.

        Açılış törenine Kaymakam Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Caner, ilçe protokolü, muhtarlar ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

