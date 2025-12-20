Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Gemerek Kaymakamı Koca, anaokulu öğrencileri ve aileleriyle buluştu

        Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, anaokulu öğrencileri ve velilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 09:54 Güncelleme: 20.12.2025 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gemerek Kaymakamı Koca, anaokulu öğrencileri ve aileleriyle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, anaokulu öğrencileri ve velilerle bir araya geldi.

        Gemerek Anaokulu'nda düzenlenen programda, Kaymakam Koca, öğrencilerle sohbet ederek, eğitim süreçleri hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

        Velilerle de sohbet eden Koca, talep ve önerilerini dinleyerek eğitimde aile, okul işbirliğinin önemine dikkat çekti.

        Koca, öğrencilerin daha sağlıklı ve başarılı bir eğitim hayatı sürdürebilmeleri için tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını ifade etti.

        Ziyaret sonunda Koca, öğretmenlere ve okul yönetimine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Bu belirtilere dikkat!
        Bu belirtilere dikkat!
        Katma değerli bir üretime odaklanmalıyız
        Katma değerli bir üretime odaklanmalıyız
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivas'a yapılacak aşevinin protokolü imzalandı
        Sivas'a yapılacak aşevinin protokolü imzalandı
        "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması"nın il finali Hafik'te yapıldı
        "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması"nın il finali Hafik'te yapıldı
        Türk Kızılay Zara Temsilciliği hizmet binası törenle hizmete açıldı
        Türk Kızılay Zara Temsilciliği hizmet binası törenle hizmete açıldı
        Zara'da Türk Kızılay hizmet binası törenle açıldı
        Zara'da Türk Kızılay hizmet binası törenle açıldı
        Sivas'ın ilk ve tek mobil yürüme robotu yürüme güçlüğü çeken çocuklara umut...
        Sivas'ın ilk ve tek mobil yürüme robotu yürüme güçlüğü çeken çocuklara umut...