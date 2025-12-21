Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas Müftüsü Limon üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı

        Sivas İl Müftüsü Hasan Limon, üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 21.12.2025 - 15:25 Güncelleme: 21.12.2025 - 15:25
        Sivas İl Müftüsü Hasan Limon, üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Limon, mesajında, üç aylara kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Üç ayların hayat ve insanlık için büyük bir nimet ve emanet olduğunu belirten Limon, "Unutulmamalıdır ki her an akıp gitmekte olan zamandan kendi payımıza düşen ömür sermayesini tüketmekteyiz. Ebedi yolculuğa namzet müminler olarak zaman sermayemizi en iyi şekilde değerlendirmeli, zaman sermayemiz tükenmeden heybemizi doldurup bu yolculuğa hazırlık yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

        Yüce Allah'ın zamanı ve zamanın her anını değerli yaratığını vurgulayan Limon, şunları kaydetti:

        "Zaman, Allah'ın değerli yarattığı bir nimet olmanın yanı sıra, bazı özel zaman dilimlerinde bizlere manevi yeniden doğuş fırsatları sunmaktadır. Gündelik hayatın sıradanlığından ve karmaşasından sıyrılarak, geniş ufuklara kanat çırpmak, vaktimize anlam ve değer katmak için üç aylar bizlere sunulmuş manevi bir atmosferdir. Üç aylar, bizleri kendimizle yüzleştiren, muhasebe, tövbe ve yenilenme fırsatı sunan müstesna bir maneviyat iklimidir. Üç aylar, içinde bulundukları zaman diliminde bizlere yüce bir manevi atmosfer sunar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

