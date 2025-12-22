Sivas'ta "Gündönümü Şiir Akşamları" programı düzenlendi

Sivas'ta, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Şubesi tarafından "Gündönümü Şiir Akşamları-15" programı gerçekleştirildi.

Şair, yazar ve hukukçu Yavuz Bülent Bakiler anısına Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Sivas Valiliği tarafından hazırlanan Bakiler'in hayatı ile davasını anlatan kısa film gösterimiyle başladı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi Başkanı Aydın Yılmaz, yaptığı konuşmada, Bakiler'in sarsılmaz Türkçe sevdasıyla kelimenin anlamdan öte bir kader olduğu anlatan önemli bir isim olduğunu ifade etti.

Bakiler'in dizelerinin Anadolu'nun bozkırına, Sivas'ın yoksul ama vakur çocuklarına ve her bir hecesiyle Türkçe'ye hürmet nişanesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bakiler'in de işaret ettiği gibi, biz bu topraklarda birbirimize yalnızca ekmekle değil, şiirle de tutunuruz. Gündönümleri, tabiatta olduğu gibi insan ruhunda da bir eşiği, bir dönüşümü ve bir yenilenmeyi müjdeler. Bizler de gönül soframızda suskunlukların yerini duygunun, tereddütlerin yerini mısraların aldığı bir iç aydınlanmaya tanıklık etmeyi diliyoruz." dedi.