        Sivas Haberleri

        Sivas'ta "Gündönümü Şiir Akşamları" programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 10:10 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:14
        Sivas'ta, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Şubesi tarafından "Gündönümü Şiir Akşamları-15" programı gerçekleştirildi.

        Şair, yazar ve hukukçu Yavuz Bülent Bakiler anısına Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Sivas Valiliği tarafından hazırlanan Bakiler'in hayatı ile davasını anlatan kısa film gösterimiyle başladı.

        Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi Başkanı Aydın Yılmaz, yaptığı konuşmada, Bakiler'in sarsılmaz Türkçe sevdasıyla kelimenin anlamdan öte bir kader olduğu anlatan önemli bir isim olduğunu ifade etti.

        Bakiler'in dizelerinin Anadolu'nun bozkırına, Sivas'ın yoksul ama vakur çocuklarına ve her bir hecesiyle Türkçe'ye hürmet nişanesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bakiler'in de işaret ettiği gibi, biz bu topraklarda birbirimize yalnızca ekmekle değil, şiirle de tutunuruz. Gündönümleri, tabiatta olduğu gibi insan ruhunda da bir eşiği, bir dönüşümü ve bir yenilenmeyi müjdeler. Bizler de gönül soframızda suskunlukların yerini duygunun, tereddütlerin yerini mısraların aldığı bir iç aydınlanmaya tanıklık etmeyi diliyoruz." dedi.

        Yılmaz, programın hazırlanmasında emeği geçenlere ve katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teşekkür etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ise Türk tarihinin aynı zamanda şiirin de tarihi olduğunu söyledi.

        Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Biz şiirle yaşarız, şiirlerimizi türküleştiririz, bütün duygularımızı türkülere nakşederiz. Hikayelerimiz yine şiirdir, yani bütün varlığımızı şiirle süsleriz. Yüreği şiirle atan, şiiri ilmek gibi dizen gönül soframızda bizi buluşturan derneğimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla da şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in duygu dünyasını, düşünsel perspektifini ve kültürel mirasa katkılarını anlattı.

        Şairler, kendi eserlerini ve Bakiler'in seçkin şiirlerini seslendirdi. Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği türküler ise programa renk kattı.

