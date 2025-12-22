Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 20:18 Güncelleme: 22.12.2025 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

        Özbelsan Sivasspor ile Bandırmaspor, 27 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yürekler ağza geldi
        Yürekler ağza geldi
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        Sadettin Saran'dan açıklama!
        Sadettin Saran'dan açıklama!
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        22 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        22 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezasını onadı!
        Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezasını onadı!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Bandırma hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Bandırma hazırlıklarına başladı
        Sivas'ta karla mücadele hazırlıkları tamamlandı, ekipler yağışı beklemeye b...
        Sivas'ta karla mücadele hazırlıkları tamamlandı, ekipler yağışı beklemeye b...
        Sivas'ta 7 bin 489 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yapılac...
        Sivas'ta 7 bin 489 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yapılac...
        Sivas'ta Yıldız Şelalesi turizme kazandırılacak
        Sivas'ta Yıldız Şelalesi turizme kazandırılacak
        Doğa gezisinde kurtla karşılaştı, "Kurdu görünce tüylerim diken diken oldu"...
        Doğa gezisinde kurtla karşılaştı, "Kurdu görünce tüylerim diken diken oldu"...
        Sosyal medya yuva yıkıyor Sosyal medyada 'masum' sanılan yazışmalar aldatma...
        Sosyal medya yuva yıkıyor Sosyal medyada 'masum' sanılan yazışmalar aldatma...