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        752 yıllık medreseye sprey boyayla zarar verdiler

        SİVAS Cumhuriyet Meydanı'ndaki 752 yıllık Çifte Minareli Medrese'ye sprey boya ile yazı yazan 4 şüpheli, yakalandı. Şüpheliler hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:30
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        752 yıllık medreseye sprey boyayla zarar verdiler
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        SİVAS Cumhuriyet Meydanı'ndaki 752 yıllık Çifte Minareli Medrese'ye sprey boya ile yazı yazan 4 şüpheli, yakalandı. Şüpheliler hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

        Sivas'ta, 1271 yılında İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından yaptırılan ve kentin simge eserlerinden biri olan 'Çifte Minareli Medrese'ye sprey boyayla yazılar yazılıp, zarar verildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, yapıya zarar veren 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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