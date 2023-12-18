Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Şarkışla'da Aşık Veysel belgeseli çekiliyor

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Aşık Veysel belgeselinin çekimlerine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:14 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkışla'da Aşık Veysel belgeseli çekiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Aşık Veysel belgeselinin çekimlerine başlandı.

        Başkent Üniversitesi öğrenci ve personelinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, Aşık Veysel'in memleketi Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde belgesel çekimi gerçekleştirdi.

        Koro şefi Volkan Köksal, yaptığı açıklamada, aşıklık geleneğinin güçlü temsilcilerinden biri olan Aşık Veysel'i vefatının 50. yıl dönümünde Başkent Üniversitesi olarak unutmamak adına projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Köksal, 22 kişilik bir kafile ile Şarkışla'ya geldiklerini belirterek, "Aşık Veysel'in 3 türküsünü seslendirdik. Sivrialan köyünde Aşık Veysel'in evinde onu daha iyi anlamaya çalıştık ve öğrencilere halk müziği kültürünü aktarmaya gayret ettik." dedi.

        Koro başkanı Efsun Sevinç ise UNESCO'nun 2023 yılını Dünya Aşık Veysel Yılı olarak ilan ettiğini anımsattı.

        Sivrialan köyünde Aşık Veysel'in müzeye dönüştürülen evinde belgesel çekimlerini gerçekleştiren koro üyeleri daha sonra ünlü ozanın köydeki mezarını ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        İşte dev eşleşmeler!
        İşte dev eşleşmeler!
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        Rıza Çalımbay kararı!
        Rıza Çalımbay kararı!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet

        Benzer Haberler

        Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı, 104'üncü yıl dönümünde canlandırıldı
        Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı, 104'üncü yıl dönümünde canlandırıldı
        Sivas'ta sürüye saldıran kurtlar 37 koyunu telef etti
        Sivas'ta sürüye saldıran kurtlar 37 koyunu telef etti
        Büyük Önder Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışının 104. yılı dolayısıyla kentte t...
        Büyük Önder Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışının 104. yılı dolayısıyla kentte t...
        Kurtlar sürüye saldırdı; 37 koyun öldü, 18'i kayboldu
        Kurtlar sürüye saldırdı; 37 koyun öldü, 18'i kayboldu
        Sivasspor, Başakşehir maçına hazır
        Sivasspor, Başakşehir maçına hazır
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak