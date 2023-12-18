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        Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı, 104'üncü yıl dönümünde canlandırıldı

        SİVAS'ta108 gün kalarak Milli Mücadele'nin temellerini atan Mustafa Kemal Atatürk'ün kentten ayrılışı 104'üncü yıl dönümünde, temsili olarak canlandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:40
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        Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı, 104'üncü yıl dönümünde canlandırıldı
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        SİVAS'ta108 gün kalarak Milli Mücadele'nin temellerini atan Mustafa Kemal Atatürk'ün kentten ayrılışı 104'üncü yıl dönümünde, temsili olarak canlandırıldı.

        Sivas Valiliği'nce Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Vali Vekili İhsan Maskar, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Yılmaz, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Programda Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi'nin Tarih Öğretmeni Hakan Delibalta, Milli Mücadele'yi, kongre sürecini ve Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışını anlattı. Daha sonra Sivas Vali Vekili Maskar, Şeref Defteri'ni imzaladı.

        'BAĞIMSIZLIK ATEŞİNİ BURADA YAKTINIZ'

        Maskar, deftere "Aziz Atam, bugün zatıalinizin Sivas'tan ayrılışının 104'üncü yıl dönümüdür. Sizi bu kadim kentten uğurlarken Türk milletinin kurtuluşu için verdiğiniz eşsiz mücadeleye bir kez daha tanıklık ediyoruz. Anadolu'nun her bakımdan güvenli bir yeri olarak işaret ettiğiniz Sivas'ta engin dünya görüşünüz ve kararlı duruşunuzla 108 gün boyunca milli mücadeleyi yöneterek, manda ve himayeyi reddedip, bağımsızlık ateşini burada yaktınız. Cumhuriyetimizin temellerini burada attınız. Bu minvalde Türk istiklaline ve Cumhuriyetine sahip çıkmayı onurlu bir vazife olarak görüyor, ilke ve inkılaplarınız ışığında ülkemize sonsuza kadar yaşatmak, ilimizi daha da müreffeh yarınlara taşımak için büyük bir gayret ve özveriyle çalışıyoruz. Cumhuriyetin 100'üncü yılındaki bu süreçte de hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" yazdı.

        Konuşmaların ardından program, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi önünde devam etti. Atatürk'ü canlandıran Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçısı Abdulsamet Sünbül ve il protokolü, müze balkonundan halkı selamladı. Daha sonra Sünbül ile Rauf Orbay'ı canlandıran tiyatro sanatçısı Emin Köksal Taşçıoğlu'nun o döneme ait bir araca binip, Ankara'ya hareket etmesi canlandırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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