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        Sivas'ta muhtarın bulduğu yaralı puhu tedavi edilecek

        Sivas'ın Hafik ilçesinde köy muhtarının bulduğu yaralı puhu tedavi altına alınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 09:37 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:50
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        Sivas'ta muhtarın bulduğu yaralı puhu tedavi edilecek
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        Sivas'ın Hafik ilçesinde köy muhtarının bulduğu yaralı puhu tedavi altına alınacak.

        Durulmuş köyü muhtarı Nurettin Sonkur, yaptığı açıklamada, tarladan eve döndüğü sırada yaralı kuşu bulduğunu belirterek, "Kargaların bağrıştığını ve uçuştuğunu gördüm. O yöne gittiğimde yaralı kuşu gördüm. Kanadı bahçe teline takılmıştı ve telden kurtararak kuşu eve getirdim." dedi.

        Sonkur, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdiğini, puhunun teslim alınarak tedavi edileceğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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