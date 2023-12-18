Sivas'ta sürüye saldıran kurtlar 37 koyunu telef etti

Sivas'ın Kangal ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 37 koyun telef oldu, 23 koyun yaralandı, 18 koyun ise kayboldu.

Abdullah Kılıç, Şekerpınar köyü Halburçayır mevkisinde sürüsünü otlattığı sırada kurtlar saldırdı.

Saldırıda sürüdeki koyunlardan 37'si telef oldu, 23'ü yaralandı, araziye kaçan 18'i kayboldu.

Kılıç, kaybolan koyunlarını bulmak için arazide arama çalışması başlattı.

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