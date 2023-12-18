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        Sivas'ta sürüye saldıran kurtlar 37 koyunu telef etti

        Sivas'ın Kangal ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 37 koyun telef oldu, 23 koyun yaralandı, 18 koyun ise kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:02 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:11
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        Sivas'ta sürüye saldıran kurtlar 37 koyunu telef etti
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        Sivas'ın Kangal ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 37 koyun telef oldu, 23 koyun yaralandı, 18 koyun ise kayboldu.

        Abdullah Kılıç, Şekerpınar köyü Halburçayır mevkisinde sürüsünü otlattığı sırada kurtlar saldırdı.

        Saldırıda sürüdeki koyunlardan 37'si telef oldu, 23'ü yaralandı, araziye kaçan 18'i kayboldu.

        Kılıç, kaybolan koyunlarını bulmak için arazide arama çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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