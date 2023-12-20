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        Akıncılar'da muhtarlar toplantısı yapıldı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 15:27 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:47
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        Akıncılar'da muhtarlar toplantısı yapıldı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarlardan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Toplantı sonunda Akıncılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda 2024 yılında mütevelli heyeti olarak görev yapacak köy ve mahalle muhtarları da seçildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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