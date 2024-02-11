Sivasspor - Rizespor: 1- 0 

12'nci dakikada gelişen Rizespor atağında Gaich ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Varesanovic'in sert şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

Süper Lig'in 25'inci haftasında Sivasspor sahasında Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Sivasspor bu sonuçla puanını 33'e çıkarırken, Rizespor 36 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.