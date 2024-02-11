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        Sivasspor - Rizespor: 1- 0 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 15:48 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:50
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        Sivasspor - Rizespor: 1- 0 
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        STAT:Yeni 4 Eylül

        HAKEMLER: Emre Kargın, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı

        SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Murat (Dk. 90 Azizbek), Poungouras, Appindangoye, Caner, Uğur, İbrahim, Bartuğ, Charisis (Dk.70 Hakan), Manaj (Dk.88 Caktas), N'jie (Dk.71 Menig)

        RİZESPOR: Gökhan Akkan - Muhammet Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer (Dk. 88 Hojer), Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic (Dk.65 Muammer), Zeqiri (Dk.65 Benhur Keser) (Dk.71 Gustavo), Gaich (Dk. 65 Minchev)

        GOL: Dk.30 Manaj (Sivasspor)

        SARI KARTLAR: İbrahim (Sivasspor) - Emirhan (Rizespor)

        Süper Lig'in 25'inci haftasında Sivasspor sahasında Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Sivasspor bu sonuçla puanını 33'e çıkarırken, Rizespor 36 puanda kaldı. 

        12'nci dakikada gelişen Rizespor atağında Gaich ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Varesanovic'in sert şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

        17'nci dakikada Hojer'in sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Akintola, rakiplerini geçtikten sonra sert vurdu. Kale direğinin yanından dönen topu defans kornere gönderdi.

        23'üncü dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin sert ortasında ceza sahası içindeki Manaj'ın vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

        30'uncu dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Manaj geçti. Manaj'ın kullandığı frikikte meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

        39'uncu dakikada Shelvey'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Taha Şahin, kaleci Ali Şaşal Vural'ı geçtikten sonra sert vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

        43'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Akintola'nın sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural son anda çeldi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 tamamlandı.

        57'nci dakikada Rizespor'un kullandığı kornerde penaltı noktasına doğru ortalanan topa Olawoyin kafayı vurdu. Meşin yuvarlak savunmanın eline çarptığı gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası Hakem Emre Kargın, pozisyonu tekrar izlemesi sonucu penaltı iptal edildi. 

        73'üncü dakikada gelişen Sivasspor atağında sağdan ceza sahasına giren Menig'in sert şutu üstten auta gitti. 

        Karşılaşma Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Sivas - Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

        2024-02-11 15:45:05

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