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        Yağış olmamasına rağmen tarlalarda görülen 'sarı pas' hastalığı için ilaçlama önerisi

        TÜRKİYE'de tarım arazisi bakımından önemli bir yere sahip olan Sivas'ta tarlalara büyük ölçüde zarar verdiği bilinen ve genelde yağış fazlalığı nedeniyle olan 'sarı pas' hastalığı görülmeye başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 10:29 Güncelleme: 01.05.2024 - 10:35
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        Yağış olmamasına rağmen tarlalarda görülen 'sarı pas' hastalığı için ilaçlama önerisi
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        TÜRKİYE’de tarım arazisi bakımından önemli bir yere sahip olan Sivas’ta tarlalara büyük ölçüde zarar verdiği bilinen ve genelde yağış fazlalığı nedeniyle olan ‘sarı pas’ hastalığı görülmeye başlandı. Yağışlar henüz başlamamasına rağmen görülen ‘sarı pas’ hastalığı çiftçilerde tedirginliğe neden oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden (SCÜ) öğretim görevlisi Volkan Yörük, “Şu anda çiftçilerimizin tam bu noktada tedbir alarak arazilerine gerek dronlarla, gerekse traktörlerle ulaşabildikleri yerlere bu pas hastalığıyla ilgili fungusit ilaçları atmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

        SCÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Organik Tarım Programı Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, 'sarı pas' hastalığının Sivas’ta yağışların henüz gelmemesine rağmen tarlalarda görülmesi üzerine uyarılarda bulundu. Geçen yıl hastalığa karşı tedbir alamadıklarını söyleyen Yörük, "Geçen yıl aniden bastıran yağmurlar sonrasında bu hastalığa çiftçilerimiz hazırlıksız yakalandı. Çok aşırı derecede yağış aldığından dolayı ve herhangi bir tedbir alınmadığı için neredeyse arazilerimizin birçok kısmında pas hastalıkları görülmeye başlandı. Sivas’ta en sık görülen ‘sarı pas’ hastalığıdır. Bu hastalık bitkinin yüzeyinde deformasyona yol açar. Elinizi sürdüğünüzde sarı pas renginde bir madde gelir. Bitkinin fotosentezini engellediği için aşırı derecede verim kaybına yol açmaktadır. Geçen sene hazırlıksız yakalandık ve bu hastalık artık tarlalarımızda var” diye konuştu.

        İlaçlama önerisinde bulunan Yörük, “Şu anda çiftçilerimizin tam bu noktada tedbir alarak arazilerine gerek dronlarla gerekse traktörlerle ulaşabildikleri yerlere bu pas hastalığıyla ilgili fungusit ilaçları atmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

        'PAS HASTALIĞINI GÖRDÜKTEN SONRA İLAÇ ATMAMAK GEREKİYOR '

        Bitkileri korumak için hastalık görülmeden tedbir almanın önemine değinen Yörük, "Artık küresel ısınmanın sonucu olarak ilimiz başta olmak üzere ülkemizin pek çok bölgesinde yağış rejimleri değişti. Farklı ve aşırı derece yağışlar almaya başladık. Artık çiftçilerimizin geleneksel metotların yanı sıra bilimsel yöntemlere de eğilmeleri gerekiyor. Bunların en başında pas hastalığına karşı dayanıklı ürünlerin seçilmesi geliyor. Hastalığın, fungusit ilaçlar ile zamanında ilaçlanması gerekiyor. Şu yanlışa düşmemiz gerekir; pas hastalığını gördükten sonra ilaç atmamak gerekiyor. Bitki korumada esas nokta bitkiyi hastalık ve zararlılardan korumaktır. Yani hastalık ve zararlı olduktan sonra çok fazla bir mücadele yöntemimiz olmayabilir. O sebeple şimdi şu aşamada henüz görülmemişken, 'benim arazimde pas hastalığı yok, ilaç atmaya da gerek yok' diye düşünülmemeli, aksine tedbir olarak mutlaka bir fungusitle ilaçlanması gerekiyor” diye konuştu.

        'BİR AN ÖNCE TEDBİR ALMALARI LAZIM'

        Çiftçilerin zaman kaybetmeden tarlalarına ilaçlama yapması gerektiğini belirten Volkan Yörük, "Özellikle tarım il ve ilçe müdürlüklerinden, üniversitemizdeki bölümümüzden mutlaka gerekli bilgileri almaları ve temas halinde olmaları gerekiyor. Belki kendi tarlasında olmayabilir ama yakın köylerde, yakın çevrelerde olabilir. Bu da kendi tarlasına da bulaşacağı anlamına gelir. Bununla ilgili çiftçilerimizin mutlaka ilgili birimlerle istişare halinde olmalarını istiyoruz. Şu aşamada günlük ve haftalık takipler yapmaları gerekiyor. Özellikle belli alanları seçmeleri lazım. Bu alanlarda takiplerini yaptıkları zaman pas hastalığını ilerleme sürecini göreceklerdir. Eğer hastalık hızlı bir şekilde ilerliyorsa bir an önce tedbir almaları lazım. İlerlemiyorsa bile mutlaka ilaçlama yapmaları lazım” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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