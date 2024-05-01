Yağış olmamasına rağmen tarlalarda görülen 'sarı pas' hastalığı için ilaçlama önerisi

TÜRKİYE’de tarım arazisi bakımından önemli bir yere sahip olan Sivas’ta tarlalara büyük ölçüde zarar verdiği bilinen ve genelde yağış fazlalığı nedeniyle olan ‘sarı pas’ hastalığı görülmeye başlandı. Yağışlar henüz başlamamasına rağmen görülen ‘sarı pas’ hastalığı çiftçilerde tedirginliğe neden oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden (SCÜ) öğretim görevlisi Volkan Yörük, “Şu anda çiftçilerimizin tam bu noktada tedbir alarak arazilerine gerek dronlarla, gerekse traktörlerle ulaşabildikleri yerlere bu pas hastalığıyla ilgili fungusit ilaçları atmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

SCÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Organik Tarım Programı Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, 'sarı pas' hastalığının Sivas’ta yağışların henüz gelmemesine rağmen tarlalarda görülmesi üzerine uyarılarda bulundu. Geçen yıl hastalığa karşı tedbir alamadıklarını söyleyen Yörük, "Geçen yıl aniden bastıran yağmurlar sonrasında bu hastalığa çiftçilerimiz hazırlıksız yakalandı. Çok aşırı derecede yağış aldığından dolayı ve herhangi bir tedbir alınmadığı için neredeyse arazilerimizin birçok kısmında pas hastalıkları görülmeye başlandı. Sivas’ta en sık görülen ‘sarı pas’ hastalığıdır. Bu hastalık bitkinin yüzeyinde deformasyona yol açar. Elinizi sürdüğünüzde sarı pas renginde bir madde gelir. Bitkinin fotosentezini engellediği için aşırı derecede verim kaybına yol açmaktadır. Geçen sene hazırlıksız yakalandık ve bu hastalık artık tarlalarımızda var” diye konuştu.

İlaçlama önerisinde bulunan Yörük, “Şu anda çiftçilerimizin tam bu noktada tedbir alarak arazilerine gerek dronlarla gerekse traktörlerle ulaşabildikleri yerlere bu pas hastalığıyla ilgili fungusit ilaçları atmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı. 'PAS HASTALIĞINI GÖRDÜKTEN SONRA İLAÇ ATMAMAK GEREKİYOR ' Bitkileri korumak için hastalık görülmeden tedbir almanın önemine değinen Yörük, "Artık küresel ısınmanın sonucu olarak ilimiz başta olmak üzere ülkemizin pek çok bölgesinde yağış rejimleri değişti. Farklı ve aşırı derece yağışlar almaya başladık. Artık çiftçilerimizin geleneksel metotların yanı sıra bilimsel yöntemlere de eğilmeleri gerekiyor. Bunların en başında pas hastalığına karşı dayanıklı ürünlerin seçilmesi geliyor. Hastalığın, fungusit ilaçlar ile zamanında ilaçlanması gerekiyor. Şu yanlışa düşmemiz gerekir; pas hastalığını gördükten sonra ilaç atmamak gerekiyor. Bitki korumada esas nokta bitkiyi hastalık ve zararlılardan korumaktır. Yani hastalık ve zararlı olduktan sonra çok fazla bir mücadele yöntemimiz olmayabilir. O sebeple şimdi şu aşamada henüz görülmemişken, 'benim arazimde pas hastalığı yok, ilaç atmaya da gerek yok' diye düşünülmemeli, aksine tedbir olarak mutlaka bir fungusitle ilaçlanması gerekiyor” diye konuştu.