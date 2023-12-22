Sivasspor, Süper Lig'de yarın İstanbulspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'de başlayacak.

Ligde geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 6'şar beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 18 puan topladı.

İstanbulspor maçı öncesi Sivasspor'da Emrah Başsan'ın sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon üçer sarı kart gören forvet Rey Manaj, orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi yarınki karşılaşma öncesi ceza sınırında yer alıyor.

Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanın ardından İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.