Sivas'ta "Gün Dönümü Şiir Akşamları" programı düzenlendi Sivas'ta Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Şubesi tarafından "11. Gün Dönümü Şiir Akşamları" programı düzenlendi.

Sivas'ta Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Şubesi tarafından "11. Gün Dönümü Şiir Akşamları" programı düzenlendi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Kadir Üredi anısına düzenlenen programda konuşan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Şube Başkanı Aydın Yılmaz, Üredi'nin şehrin edebiyat dünyasının önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu söyledi.

Savaşların, zulümlerin, felaketlerin yaşandığı değil, sözün, şiirin, edebiyatın, sanatın ve diyaloğun geçerli ve etkili olduğu bir dünyayı özlediklerini belirten Yılmaz, "Ozanları, şairleri ve yazarları ile öne çıkmış sultan şehrimizde sözün, şiirin, edebiyatın gücüyle bizleri bir araya getiren şairlerimizin gönül dünyamızda yeni pencereler açacağına inanıyoruz." dedi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi olarak her yıl 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde edebiyat dünyasında yer etmiş Sivaslı bir değer adına program düzenlediklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"2018 yılında Aşık İsmeti ile başlayan programlarımız Sivas Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün katkılarıyla merhum Kadir Üredi ağabeyimizin anısına düzenledik. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol çerçevesinde okullarımızda şiir yazma yarışması düzenleyeceğiz."

Şiirlerin okunduğu programda müzik öğretmeni Uğur Kayapınar ve bağlama ustası Şentürk İyidoğan, Aşık Veysel'in eserlerini çalıp söyledi.