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        Sivas'ta inşaatın duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Sivas'ta otomobilin inşaatın duvarına çarpması sonucu yaralanan 4 kişi tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:25 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:21
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        Sivas'ta inşaatın duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Sivas'ta otomobilin inşaatın duvarına çarpması sonucu yaralanan 4 kişi tedaviye alındı.

        C.A. (39) idaresindeki 34 SBA 35 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yol kenarında yapımı süren bir sitenin duvarı ile konteynerine çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan A.A (33), B.A. (41) ve A.R.A (62) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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