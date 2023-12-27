Sivas'ta evde çıkan yangın söndürüldü Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yangın çıkan ev ile samanlık ve tandır zarar gördü.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yangın çıkan ev ile samanlık ve tandır zarar gördü.

İlçeye bağlı Orta Çakmak köyünde A.Ş'nin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, evin yanındaki samanlık ve tandıra da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yıldızeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev, samanlık ve tandırda hasar oluştu.