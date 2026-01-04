Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı

        Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 19:30 Güncelleme: 04.01.2026 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

        Yurt içi ve dışından ilgi gören Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yeni sezon açılışı yapıldı.

        Vali Yılmaz Şimşek, ziyaret ettiği kayak merkezinin son durumu hakkında Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'dan bilgi aldı.

        Yıldız Dağı'nın Sivas'ın yükselen değeri olduğunu belirten Şimşek, "Bugün itibarıyla kayak sezonunu açmış bulunmaktayız, misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını, kazasız belasız olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Kentte önceki gün beklenen ve özlenen kar yağışının gerçekleştiğini anımsatan Şimşek, "Bu yağışlardan Yıldız Dağı Kayak Merkezi de nasibini aldı. Tüm kayak pistlerimiz sezona hazır ve kar yağışıyla da elverişli hale geldi." diye konuştu.

        Kar kalınlığının bölgede 1 metreyi bulduğunu söyleyen Şimşek, "İnşallah güzel bir sezon bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl maalesef yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kısa bir sezon olmuştu, misafirlerimizi burada ağırlayamamıştık. Ancak bu sezon 120 gün kayak sezonu bekliyoruz, 200 binin üzerinde de misafir ağırlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Vatandaşların halaylar çekerek eğlendiği merkezde, kayakçılar ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla sezon açılışını gerçekleştirdi.

        Kayakçılar havai fişek eşliğinde kayak keyfi yaşadı.

        Açılışa il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ve 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, bungalov evler, kafe ve restoran bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        22 gün sonra aynı ecel!
        22 gün sonra aynı ecel!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü

        Benzer Haberler

        Sivas Yıldız Dağı'nda kayak sezonu halaylarla başladı
        Sivas Yıldız Dağı'nda kayak sezonu halaylarla başladı
        Yıldız Göleti tamamen dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
        Yıldız Göleti tamamen dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
        Sivas'ta taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Sivas'ta taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Başkan Uzun: "Sivas'tan Yunanistan sınırına kadar alanda karla mücadele ett...
        Başkan Uzun: "Sivas'tan Yunanistan sınırına kadar alanda karla mücadele ett...