Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

Yurt içi ve dışından ilgi gören Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yeni sezon açılışı yapıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, ziyaret ettiği kayak merkezinin son durumu hakkında Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'dan bilgi aldı.

Yıldız Dağı'nın Sivas'ın yükselen değeri olduğunu belirten Şimşek, "Bugün itibarıyla kayak sezonunu açmış bulunmaktayız, misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını, kazasız belasız olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kentte önceki gün beklenen ve özlenen kar yağışının gerçekleştiğini anımsatan Şimşek, "Bu yağışlardan Yıldız Dağı Kayak Merkezi de nasibini aldı. Tüm kayak pistlerimiz sezona hazır ve kar yağışıyla da elverişli hale geldi." diye konuştu.

Kar kalınlığının bölgede 1 metreyi bulduğunu söyleyen Şimşek, "İnşallah güzel bir sezon bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl maalesef yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kısa bir sezon olmuştu, misafirlerimizi burada ağırlayamamıştık. Ancak bu sezon 120 gün kayak sezonu bekliyoruz, 200 binin üzerinde de misafir ağırlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.