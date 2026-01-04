Habertürk
Habertürk
        Sivas Haberleri

        Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

        Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 15:30 Güncelleme: 04.01.2026 - 15:30
        Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Kentte özellikle gece saatlerinde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güneyinde yer alan Yıldız Göleti'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

        Gölet, adını aldığı Yıldız Dağı ile özellikle kış mevsiminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.

