Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta, yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasının ardından tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Doğantepe köyünde yaşayan yüksek tansiyon hastası S.K. (49) rahatsızlanınca yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ambulansla yolda ilerlemekte zorluk çeken sağlıkçılar, İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım talep etti.

Yolun açılmasıyla köye ulaşan sağlık ekipleri, S.K'yı hastaneye sevk etti.

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