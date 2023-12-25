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        Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta, yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasının ardından tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:25 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:27
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        Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta, yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasının ardından tedaviye alındı.

        İlçeye bağlı Doğantepe köyünde yaşayan yüksek tansiyon hastası S.K. (49) rahatsızlanınca yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ambulansla yolda ilerlemekte zorluk çeken sağlıkçılar, İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım talep etti.

        Yolun açılmasıyla köye ulaşan sağlık ekipleri, S.K'yı hastaneye sevk etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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