AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler Sivas'ta yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti.

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti.

Güler, Sivas Numune Hastanesi'ni ziyaret ederek burada tedavi gören hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Daha sonra hastanenin yeni doğan servisine geçen Güler, burada yeni yılın ilk bebeği olan Mevlüt Akif Baybaş'a altın hediye etti.

Zeynep ve Ferdi Baybaş çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Mevlüt Akif Baybaş'a hayırlı ömürler temenni eden Güler, anneye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti.

Ziyarette, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ve il protokolü hazır bulundu.