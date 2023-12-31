Sivas'ta 4 bin 699 güvenlik personeliyle yılbaşı denetimi Sivas'ta 4 bin 699 güvenlik personeliyle yılbaşı denetimleri gerçekleştiriliyor.

Sivas'ta 4 bin 699 güvenlik personeliyle yılbaşı denetimleri gerçekleştiriliyor.

Sivas Valiliğince alınan yılbaşı tedbirleri kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmeleri amacıyla halkın yoğun bulunduğu caddeler, eğlence yerleri gibi çeşitli noktalarda denetimlerini arttırdı.

Kentte, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 211 ekip ve 1377 personel, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 77 ekip ve 3 bin 322 personel denetimlere katılıyor.

Uygulama noktalarında araçları durduran ekipler evrak kontrolünün ardından sürücülere alkol muayenesi yapıyor.

Yaya devriyeler ise Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştiriyor.

Gece boyunca kontrollerin devam edeceği belirtildi.