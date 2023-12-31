Muhsin Yazıcıoğlu için doğum gününde mevlit okutuldu

BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu için doğum gününde memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mevlit programı düzenlendi.

BBP Şarkışla İlçe Teşkilatı tarafından Elmalı köyünde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi'nde düzenlenen mevlit törenine BBP Şarkışla İlçe Başkanı Ömer Faruk Şahbaz, Alperen Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Şimşek, BBP Belediye Başkan Adayı Kasım Gültekin, partililer ile Yazıcıoğlu'nun sevenleri katıldı.

Okunan mevlidin ardından katılımcılar Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi'ni gezdi.

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