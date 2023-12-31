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        Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşmaya vardı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 23:39 Güncelleme: 31.12.2023 - 23:39
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        Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşmaya vardı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Uygun'un bir dönem Sivasspor'da futbolcu ve genel menajerlik görevleri yaptığı anımsatılarak, "2007-2008 ve 2008-2009 sezonunda ligde tarih yazarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz, Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz sezonlarda takımımızın başında bulunan değerli teknik adam Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına varıldı." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, son görüşmeleri yapmak üzere Sivas'a gelecek Bülent Uygun'un, 2 Ocak Salı günü saat 11.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda kendisini Sivasspor'a bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

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