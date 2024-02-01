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        Sivasspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:58 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:03
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        Sivasspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Ankara'ya gidecek.

        MKE Ankaragücü ile EMS Yapı Sivasspor, yarın saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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