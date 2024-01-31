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        Akıncılar'da muhtarlara plaket verildi

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlara plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:18
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        Akıncılar'da muhtarlara plaket verildi
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlara plaket verildi.

        Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen programda Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Açıkbaş, muhtarlara yaptıkları çalışmalardan dolayı Cumhuriyet'in 100. yılına özel plaket takdim etti.

        Toplantı, görüş ve sorunların dinlenmesinin ardından sona erdi.

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