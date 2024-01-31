Akıncılar'da muhtarlara plaket verildi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlara plaket verildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen programda Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Açıkbaş, muhtarlara yaptıkları çalışmalardan dolayı Cumhuriyet'in 100. yılına özel plaket takdim etti.

Toplantı, görüş ve sorunların dinlenmesinin ardından sona erdi.