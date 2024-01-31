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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:23 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:26
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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şarkışla Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, D-260 kara yolunda durdurulan araçta ve 3 şüphelinin üzerinde 347 sentetik hap, 2 gram sentetik uyuşturucu, şeker kutusu içerisinde 9,57 gram esrar ele geçirdi.

        Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul etme veya bulundurma suçlarından adli işlem yapılan şüphelilerden biri sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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